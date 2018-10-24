سفير الدولة في بيروت يشارك في حفل "عام زايد الخير"

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى بيروت في حفل العشاء الذي أقامته رئيسة مؤسسة "آفاق من لبنان" إيفا سروجي تحت شعار "عام زايد الخير".

حضر الحفل، الذي يأتي احتفاء بالذكرى المئوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حشد كبير من السفراء والشخصيات الاجتماعية والإعلامية والفنية ورؤساء

البلديات في لبنان.

وأشار السفير الشامسي في كلمة له خلال الحفل إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" أسهم في صناعة السلام وعزز قيم التسامح والعطاء، فكان همه الأول مساعدة جميع الشعوب لاسيما الضعيفة والفقيرة".

وأوضح أن إعلان عام 2018 "عام زايد" جاء بهدف تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد وإبراز مناقبه ودوره بوصفه رمزاً للوحدة والوطنية وتخليد إرثه عبر مشاريع ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته الثاقبة.

ولفت إلى أن الشيخ زايد وضع خطة وعمل على تحقيقها ونحن اليوم بفضل حكمته وفكره النير نكمل الطريق على نفس الخطى، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

من جهته ألقى سعادة شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة كلمة تحدث فيها عن العلاقات الإماراتية – اللبنانية وتاريخها المليء بالعطاءات والتي تستمر منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " إلى يومنا هذا.

وعرض السفير اللبناني خلال الحفل - الذي قدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان وزكريا فحام - تقريراً مصوراً تناول دولة الإمارات وإنجازاتها وآخر عن المغفور له الشيخ زايد ودوره وأعماله الخالدة ونشاطاته الإنسانية والخيرية.

وفي الختام قدمت رئيسة "مؤسسة آفاق من لبنان" درعاً للسفير الشامسي، تقديراً لدولة الإمارات على مشاريعها التنموية وآخرها زرع 500 شجرة نخيل في أكثر من 22 بلدية ساحلية بالتعاون مع المؤسسة.