سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع عمدة أستانا

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان ومعالي بخيت سلطانوف عمدة مدينة أستانا، سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكازاخستان في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء - الذي عقد بحضور ممثلين من شركة الدار العقارية - تطورات مشروع أبوظبي بلازا الذي يتم إنجازه في مدينة أستانا وموضوعات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عمدة أستانا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، منوهاً إلى علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، مشيراُ إلى أن مشروع أبوظبي بلازا في أستانا يعد أحد المشاريع الحيوية الكبرى في كازاخستان.

من جانبه أشاد سعادة الجابر بعلاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين لاسيما بين قيادتي البلدين والتي تنعكس بشكل إيجابي على المجالات كافة، مؤكداً أن مشروع أبوظبي بلازا في العاصمة أستانا يعتبر علامة بارزة على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.