السفير الزعابي: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تعكس الصورة المشرفة للدولة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية أن حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في باكستان تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء الشعب الباكستاني الصديق لتترجم الالتزام الراسخ للدولة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية وتأمين الحياة الكريمة للإنسان.

وأفاد سعادته بأن الحملة التي حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ساهمت في الحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال في المناطق المنكوبة، موضحاً أن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان يقدم صورة مشرفة ونموذجية لدولة الإمارات ويعكس التزامها الدائم بدعم القضايا الإنسانية في مختلف دول العالم.

وأضاف السفير الزعابي - بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال - إن حملة الإمارات للتطعيم التي تتخذ شعار "الصحة للجميع .. مستقبل أفضل" تستمد أهميتها من خلال دورها في دعم المبادرة العالمية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ودعم خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس شلل الأطفال .

وأشار إلى أن المساهمات الإماراتية وشراكتها الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية والحكومات تعد جزءاً رئيساً ومحورياً في جهود الدولة الهادفة إلى تقديم مئات الملايين من اللقاحات للأطفال الأبرياء للقضاء على المرض، لافتاً إلى أن التعاون الإماراتي - الباكستاني في هذا المشروع الإنساني الرائد يعبر عن العلاقة والروابط المتينة بين البلدين.