خليفة بن طحنون يزور أسر الشهداء

الشارقة 24 – وام:
زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أسر وذوي الشهداء في عدد من مناطق الدولة منها رأس الخيمة والشارقة وعجمان للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم.
ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر وذوي الشهداء خلال زياراته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بدوام السعادة.
وأكد أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالهم وتسخير الإمكانات كافة لهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.