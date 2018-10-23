خليفة بن طحنون يزور أسر الشهداء

الشارقة 24 – وام:

زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أسر وذوي الشهداء في عدد من مناطق الدولة منها رأس الخيمة والشارقة وعجمان للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر وذوي الشهداء خلال زياراته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بدوام السعادة.

وأكد أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالهم وتسخير الإمكانات كافة لهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.