محمد بن زايد يستقبل المشاركين بورشة "القواعد الدولية للعمليات العسكرية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في مجلس قصر البحر، كبار الضباط المشاركين في ورشة "القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية"، التي تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحب سموه خلال اللقاء بضيوف الإمارات، الذين يمثلون 80 دولة، متطلعاً إلى أن تسهم أعمال الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، وتزويدهم بالمفاهيم اللازمة لتعزيز الامتثال للقوانين التي تحكم العمليات العسكرية، والتركيز على ربط القانون الدولي الإنساني، بعملية صنع القرار خلال عمليات القتال وإنفاذ القانون.

من جانبهم أعرب المشاركون في الورشة، عن سعادتهم بتواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنين استضافتها هذه الورشة الدولية، التي تعد منصة مهمة لتبادل الخبرات العملية وأفضل الممارسات المستقاة من الميدان، مما يمكن المشاركين من توسيع مداركهم بشأن القانون في سياق العمليات العسكرية.