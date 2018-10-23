حمدان بن راشد يفتتح معرضي "ويتيكس" و"دبي للطاقة الشمسية"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، الثلاثاء، الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، والدورة الثالثة من معرض "دبي للطاقة الشمسية"، اللذان تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ورافق سموه خلال الافتتاح، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

وينظم المعرضان تحت مظلة "الأسبوع الأخضر"، من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، على مساحة تقدر بنحو 78413 متراً مربعاً، بمشاركة أكثر من 2100 عارض، من 53 دولة، وبالتزامن مع الدورة الخامسة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر".

وتجول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر حميد الطاير، وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض، وأجنحته، حيث اطلع سموه على التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة، وتحلية المياه والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة البيئية، والنفط والغاز وغيرها.