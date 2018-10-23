حمدان بن راشد يفتتح الدورة الـ 2 من مؤتمر ومعرض "جوتيك"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واستراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها على الصعد كافة، وليس فقط في صناعة النفط والغاز.

جاء ذلك في كلمة لسموه افتتح بها الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك"، الذي تنظمه شركة "دراجون أويل"، الذراع الاستثماري لـ "إينوك"، في مركز دبي التجاري العالمي الثلاثاء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن تنظيم مؤتمر ومعرض جوتيك للعام الثاني على التوالي، في دبي، يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة إقليمياً وعالمياً للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وأضاف سموه أن مؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك"، يعد منصة عالمية لاستقطاب صناع القرار والخبراء، والمختصين في مجال البحث عن حلول للتحديات التي تواجه صناعة النفط، والغاز.