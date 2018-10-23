محمد بن زايد يستقبل الفائزين في مسابقة "المهرجان الوطني للعلوم"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، الطلبة الفائزين في مسابقة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، برفقة ذويهم، ضمن مبادرة "استثنائيون في قصر البحر"، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الطلبة الفائزين بسبعة مشاريع ابتكارية، معرباً عن فخره بهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة الجهد والاجتهاد، لتحقيق الإنجازات العلمية التي تضاف إلى رصيد الإمارات وإثراء مسيرتها.

وأشاد سموه بدور الأسرة في توفير البيئة المناسبة، والمحفزة لأبنائها للإبداع والتميز والتفوق.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من الطلبة حول ابتكاراتهم وآلية عملها وأهميتها.