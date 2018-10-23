"تنمية المجتمع" تُثري السياسة الوطنية لكبار المواطنين

الشارقة 24:

كشفت وزارة تنمية المجتمع، عن 4 أهداف استراتيجية، و7 محاور رئيسة، و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً، بدأت في تنفيذها الوزارة، بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين على أرض الواقع، وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، واعتماد سموه "السياسة الوطنية لكبار المواطنين"، للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، هو أبلغ تأكيد على أن أبناء دولة الإمارات يتصدّرون مشهد الاهتمام ضمن أجندة القيادة الرشيدة، وهم الأوفر حظاً في جانب الرعاية والتمكين، والسعادة والرفاهية، والتنمية المستدامة.

وأضافت معاليها، أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تسمو تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، تنطلق من محاور وأفكار ومبادرات ارتكزت على دراسات وحقائق واقعية، أنجزتها وزارة تنمية المجتمع برؤية تحليلية للواقع الراهن، بما فيه من نقاط قوة وفرص وتحديات، ونظرة استشرافية لأفضل ما يمكن لتحقيق جودة الحياة وبلوغ المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين في المجتمع، مع التركيز على أبرز الاحتياجات وأهم القضايا التي يواجهونها.

وكشفت معالي الوزيرة، عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وهي: مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة "وقاية"، وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج "حماية"، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة "صحتي"، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية "الوحدة المتنقلة"، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج "حماية مالي".

وتوفر السياسة الوطنية لكبار المواطنين، "مزايا سكنية"، ومشروع "سكون" للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و"فزعة" للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة "جيلين" و"التكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي "لقاء"، وبرنامج "خبرة" لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري "منافسين" الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً في كبار المواطنين، وأخيراً "مشاريع" للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هي القاسم المشترك والمظلة الجامعة لكل الجهود الوطنية والمجتمعية والشخصية الموجّهة لكبار المواطنين، وأن الأبواب مفتوحة لشتى الأفكار التي تثري هذه السياسة، فوزارة تنمية المجتمع تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع، مشيرة معاليها إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومساعدتها فيما أمكن.

وأكدت معاليها، أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ "الرقم 1" بالسعادة والرفاهية.