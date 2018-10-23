مجلس الوزراء يدرج 9 أفراد على قائمة الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب

الشارقة 24 – وام:

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 50، لسنة 2018، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

و شملت القائمة:

1-محمد ابراهيم أوهادي.

2-إسماعيل رضوي.

3-عبد الله صمد فاروقي.

4-محمد داوود مزمل.

5-عبد الرحيم منان.

6-محمد نعيم براشي.

7-عبد العزيز "عزيز شاه زماني".

8- صدر إبراهيم.

9- حفيظ عبد المجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد، المدرجين على قوائم العقوبات.

وكجزء من العمل المشترك، قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، الثلاثاء، بإدراج الاسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول .

ويأتي إصدار هذا القرار، كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، والذي يضم في عضويته، دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية، وتترأسه بشكل مشترك، كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية .