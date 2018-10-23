الإمارات تشارك في اجتماع اتحاد المحامين العرب بالمغرب

الشارقة 24:

يشارك خليفة عبد الله بن هويدن الكتبي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، في أعمال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، تحت شعار "دور اتحاد المحامين العرب في بناء المنظومة الاقتصادية العربية- الأونرو"، في وجدة بالمملكة المغربية، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد الكتبي، أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تحرص من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع، على إبراز حضورها، ومناقشة أوراق العمل المقدمة، حول موضوعات وقضايا عدة.