عبد الله بن زايد يعرب عن تعازيه في وفاة سوار الذهب

الشارقة 24 – وام:

أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق.

ونقل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، تعازي سموه، لسعادة محمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال زيارته، الثلاثاء، لمقر السفارة السودانية في أبوظبي، حيث سجل في دفتر التعازي الكلمة التالية: "كان المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس السودان الأسبق "رحمه الله" شخصية متفردة تتصف بالإنسانية وحب الخير، ونجمة مضيئة سيظل إشعاعها منيراً في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تكن كل الاحترام والتقدير للفقيد الراحل الذي يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية، وإذ نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للسودان الشقيق حكومةً وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية ولأسرة الفقيد الراحل، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ".