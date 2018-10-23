60 أسرة تستفيد من حملة "موارد الفجيرة الطبيعية" التوعوية

الشارقة 24:

استفادت 60 أسرة، في مناطق المجالس المجتمعية أوحلة والسيجي وحبحب، من أنشطة وبرامج الحملة التوعوية "سلامة منزلي.. أمانٌ لأسرتي"، التي نفذها قسم البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والتي استمرت على مدى 3 أيام متتالية .

وجاءت الحملة، بهدف تعزيز الوعي الوقائي، وعناصر الأمان لدى ربَّات المنازل، وتوعيتهن بمخاطر الحرائق، من خلال فريق عمل متخصص في المؤسسة، الذي التقى الأسر، ووزع نشرات توعوية، ونظمت محاضرات تثقيفية وتدريبات تطبيقية، ووزعت حقائب للإسعافات الأولية على الأسر المستهدفة، دعماً للأمن والسلامة.

وأوضح سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، أن تنظيم الحملة للأسر وربات البيوت في هذه المناطق، يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، لتوفير الحماية والأمان للمجتمع، مؤكداً إمكانية الوصول لأبعد نقطة لزيارة الأسر، لتقديم التوعية والخدمات، مشيراً إلى أن فريق العمل يقوم ببث تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، تتضمن نصائح وإرشادات، تركز على كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.