"الوطني الاتحادي" يختتم مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 139، والمجلس الحاكم 203، واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له، التي عقدت في مدينة جنيف، واللقاءات الرسمية التي أجريت على هامش الاجتماعات، في إطار التكامل ودعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية، لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول وشعوب العالم في شتى المجالات.

حضر اجتماعات الجمعية العامة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، الذي ضم سعادة كل من: علي جاسم أحمد، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعلياء سليمان الجاسم، وفيصل حارب الذباحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وحرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا التي تتبناها، لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقول الإنسان لدى مختلف دول وشعوب العالم، تقدم بمجموعة من المقترحات في هذا الإطار وطرح وجهة نظر الدولة في العديد من الموضوعات خلال الاجتماع منها قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات ومكافحة الإرهاب والتطرف وأهداف التنمية المستدامة والهجرة، ودور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى النقاش العام حول القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي .

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل توطيد الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وتنظيماته، منبهةً من أن بعض الدول في المنطقة وفي مقدمتها إيران تسعى إلى التدخل في شؤون الدول العربية، وتستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية.

وذكرت معاليها، أن مخرجات التعاون الدولي في تحقيق السلام لا تزال دون طموحاتنا وطموحات الشعوب، فلا تزال الكثير من بؤر الصراعات والنزاعات مشتعلة، وبعضها يكاد يشتعل على خلفية التقدم التقني والحروب السيبرانية التي أصبح ينظر إليها كعامل ردع يوازي في تأثيره الحروب التقليدية.

وأجرت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش مشاركة وفد المجلس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ومنها مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، تركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، بما يجسد تطلعات قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين وحرصهم على تطوير هذه العلاقات والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات.

كما التقت معالي الدكتورة أمل القبيسي، سعادة صديق شهاب رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، التي تضم "51" دولة، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مختلف أوجه التعاون في مختلف المجالات بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

كما ترأست معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجاس الوطني الاتحادي رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف الاجتماع الثالث للمجموعة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

واوضحت معاليها، أن اجتماع المجموعة خرج بالعديد من التوصيات وكذلك الأهداف التي تم التوافق حولها من جميع أعضاء المجموعة، الذين يمثلون دول مختلفة ممثلين لبرلماناتهم، وأيضاً تم التوافق على برنامج عمل حافل بالمبادرات المهمة منها انعقاد قمة برلمانية عالمية معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وإنشاء منصة كقاعدة معلومات لأهم التشريعات والقوانين في الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال الهام بالنسبة للبرلمانيين وتعزيز دور المنظمات والحكومات في مجتل الجهود المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة.

كما اعتمدت الجمعية والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي زيادة عدد أعضاء المجموعة الاستشارية لتضم جميع المجموعات الجيوسياسية.

وشارك وفد المجلس في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية بهدف تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا المطروحة على أجندة الاجتماعات، لا سيما ذات الاهتمام المشترك، كما شارك في اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الحاكم واللجان الدائمة وغيرها من الأنشطة.