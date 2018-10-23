عبد الله بن زايد: العلاقات الإماراتية - الجنوب إفريقية راسخة منذ 1994

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، وترأس الجانب الجنوب إفريقي معالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.

وقال سموه في كلمته: "إن انعقاد هذه اللجنة يصادف الذكرى المئوية للقائدين العظيمين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والرئيس الراحل نيلسون منديلا"، معبراً سموه عن فخره بالتواجد في العديد من اللقاءات التي جمعت بين القائدين العظيمين.

وأضاف سموه: "أننا نستذكر الكلمات الودية التي تبادلها الزعيمان عند لقائهما للمرة الأولى في عام 1998"، مؤكداً سموه "أننا في دولة الإمارات حرصنا أن يكون إرث القائدين هو الأساس الذي نبني عليه العلاقات الراسخة بين بلدينا، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1994".

ولفت سموه إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً العام الماضي، حيث وصل إلى ما يقارب الـ 3.9 مليار دولار، مقارنةً بما يناهز 3 مليارات دولار عام 2016، بنسبة نمو متميزة تقارب 29 %، وهو نمو في الاتجاه الصحيح الذي يجب تشجيعه بشتى الوسائل، بما في ذلك العمل على إزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تحول دون وصول التجارة الثنائية إلى مستويات أكثر تميزاً خلال الأعوام القادمة.

وتابع سموه: "تقوم ناقلاتنا الوطنية بتسيير 63 رحلة أسبوعية مباشرة بين البلدين، وهناك تطلع إلى زيادة عدد الرحلات بين البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاع السياحي لدولة الإمارات وجنوب إفريقيا".

وأكد سموه على أهمية المضي قدماً في العلاقات بين البلدين واكتشاف مجالات اخرى للتعاون، خصوصاً في مجال السياحية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير في التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع دول العالم أجمع وجنوب إفريقيا بشكل خاص.

وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ختام كلمته، بالشكر إلى معالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، ولحكومة جنوب إفريقيا وشعبها على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

كما توجه سموه بالشكر أيضاً إلى فريقي عمل كل البلدين المشاركين في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة، وعلى الجهود الذي بذلوها في الاجتماع التحضيري من أجل إنجاح هذه الدورة.

من جانبها، رحبت معالي لينديوي سيسولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيدة بتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا، واستمرار التعاون المثمر بين البلدين.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد عقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة، اجتماعاً مشتركاً مع معالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنمية أوجه التعاون المشترك، خصوصاً التعاون في مجالات الثقافة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والعسكرية والصناعية.

كما حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا جانباً من الملتقى السنوي الخاص بسفراء جنوب إفريقيا المعتمدين في الخارج.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، متمنياً لسفراء جنوب أفريقيا المعتمدين في الخارج التوفيق والنجاح في مهام عمالهم.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، بالتوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا.

كما وقع سموه ومعالي سوزان شبانقو وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب إفريقيا على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا.

وعقب ذلك، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، مع معالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.

توجه سموه خلال المؤتمر الصحافي، بالشكر إلى معالي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا على المباحثات المثمرة والبناءة التي أجريت وتطرقت إلى العديد من مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد سموه أن الشراكة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا شراكة استراتيجية مبنية على تاريخ عريق من القيم والمصالح المشتركة ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1994 شهدت علاقاتنا الثنائية تطوراً وازدهارا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار سموه: "إلى أننا نشهد في الآونة الأخيرة نمواً كبيراً في العلاقات بين شعبي البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الجنوب إفريقيين إلى دولة الإمارات في عام 2017 إلى ما يزيد عن 80 ألف زائر، فيما يقيم في دولة الإمارات ما يقارب 20 ألف مواطن من جنوب أفريقيا، يساهمون في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في الدولة.

كما أشار سموه إلى أن عام 2020 سيكون عاماً مميزاً، حيث ستستضيف دولة الإمارات العديد من الأصدقاء من حول العالم للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتوجه سموه بالشكر إلى حكومة جنوب إفريقيا على إعلان مشاركتها الرسمية في إكسبو دبي 2020، مؤكداً سموه أن تاريخ جنوب إفريقيا وثقافتها تحظى بالاحترام والاعتراف ليس في دولة الإمارات فحسب بل في جميع أنحاء العالم أيضاً، ونؤمن أن مشاركة جنوب أفريقيا ستثري المعرض وستشكل فرصة ممتازة للجنوب أفريقيين لعرض تجاربهم للعالم.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية - الجنوب إفريقية تقوم على أسس قوية وراسخة، وهناك المزيد من الفرص لتعزيز التعاون والصداقة واستشراف مزيد من فرص النمو والتقدم في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والثقافة.

حضر اللقاء وأعمال اللجنة والملتقى سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.