عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا التعاون المشترك

الشارقة 24 – وام:

استقبل سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جنوب إفريقيا.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجنوب إفريقيا المزيد من التقدم والنماء.

وحمل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

من جانبه، رحب سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.