"الهلال الأحمر" تدشن مشروع دعم الصيادين

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع دعم الصيادين على امتداد الساحل الغربي لليمن، والذي يتضمن تزويدهم بالمعدات والأدوات اللازمة، إضافة إلى إنشاء سوق للأسماك ومكاتب إدارية وتأهيل أماكن التخزين بهدف تسهيل مناولة الإنتاج السمكي وعودة حركة الصيد مرة أخرى للمساهمة في تأمين مصدر رزق منتظم لسكان الساحل الغربي، الذين تضرروا جراء تدمير ميليشيات الحوثي للبنى التحتية.

وبدأ الهلال الأحمر أول مشاريع دعم الصيادين في منطقة القطابا في مديرية الخوخة، وذلك بحضور سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، والدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، ومحمد يحيى عبد السلام مدير عام مديرية الخوخة وعدد من المسؤولين اليمنيين والصيادين.

وأكد سعيد الكعبي أن تنفيذ مشاريع دعم الصيادين في الساحل الغربي يأتي امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمباشرة العمل في المشاريع التنموية والخدمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومنها مشاريع دعم الصيادين، في إطار مشاريع جديدة لإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي بتكلفة 107 ملايين و100 ألف درهم.

وأضاف الكعبي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حددت جملة من المشروعات الخدمية والتنموية لإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي منها مشاريع دعم الصيادين من خلال إعادة تأهيل مؤسسات الصيد وتزويد أكثر من 1000 صياد بمختلف أدوات ومعدات الصيد، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم وبقية سكان مناطق الساحل الغربي الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على مهنة الصيد.