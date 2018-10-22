أمل القبيسي تستقبل ممثلي الأمم المتحدة في جنيف

الشارقة 24 – وام:

أشاد عدد من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدور دولة الإمارات الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وسياستها الرامية إلى نشر السلام ومبادئ التسامح والاعتدال، وتقبل الآخر، ودورها الفاعل والمؤثر تجاه القضايا الإقليمية والدولية .

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة البرلمانية الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، مع ممثلي الأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، وحلقة النقاش حول دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش خطر الإرهاب الذي بات يضرب ويهدد مختلف دول العالم، مع التأكيد على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحته، وتجفيف مصادر ومنابع تمويله.

وأكد ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل الجاد، والتعاون البرلماني الدولي الفعال، من أجل مكافحة الإرهاب، وضرورة تبني مقاربات مبتكرة وآليات استباقية في مكافحته، والتعامل مع الظاهرة وقائياً، والتنبؤ بمسارات التطور المحتمل لها.