محمد بن راشد يستعرض جدول أعمال "منتدى البيانات" مع أمينة محمد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، في مدينة جميرا في دبي، ظهر الإثنين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

واستعرض سموه والمسؤولة الأممية، جدول أعمال منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018، الذي انطلق في دورته الثانية، الإثنين، بمدينة دبي، ويستمر حتى الأربعاء، بمشاركة 500 خبير في مجال البيانات والإحصاء من 120 دولة، بما فيها الإمارات.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضيوف الدولة، وتمنى للمنتدى الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، النجاح والوصول إلى نتائج علمية وإيجابية في مجال توظيف التكنولوجيا الذكية، في قطاع الإحصاء والبيانات، لتستفيد منها الدول المعنية في تطوير أدائها الحكومي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في دول العالم الثالث.

من جهتها أعربت أمينة محمد، عن سعادتها وفريق الأمم المتحدة، باختيار مدينة دبي، لاستضافة هذا التجمع العالمي المهم، في دورته الثانية بعد مدينة "كيب تاون"، في جنوب أفريقيا، حيث عقدت الدورة الأولى للمنتدى.