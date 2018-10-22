محمد بن راشد يتفقد المعرض المصاحب لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية، بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة، وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية، مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.

جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ظهر الإثنين، المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018، الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء، من أكثر 120 بلداً حول العالم.

وأكد سموه أن صناعة القرارات المرتبطة بمصير الإنسان والإنسانية، يجب أن تستند إلى معرفة شاملة بالاحتياجات الحقيقية، بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الإنسانية، وتدفعها إلى آفاق جديدة، تصنع بها حاضراً أفضل لدولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.