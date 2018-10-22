رئيس وزراء بلغاريا يزور "صرح زايد المؤسس"

الشارقة 24 – وام:

زار معالي بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، يرافقه معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، والوفد المرافق، "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتعرف معاليه والوفد المرافق له من أحد أخصائي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني "الثريا"، والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للشيخ زايد "رحمه الله"، إضافةً إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وشاهد معالي رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، خلال جولته "الثريا"، العمل الفني الثلاثي الأبعاد، الذي يظهر ملامح الشيخ زايد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية مساءً بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

وتعرف خلال جولته على حب وشغف الشيخ زايد "رحمه الله"، للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في "الحديقة التراثية"، والتي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة، تجول معالي رئيس الوزراء البلغاري في "الممشى"، للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان.