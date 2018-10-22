محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء بلغاريا

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل، قبل ظهر الإثنين، معالي بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالضيف، معرباً سموه عن ثقته بأن هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء بلغاريا لدولة الإمارات ستسفر عن إقامة روابط قوية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزز توجهات البلدين لبناء جسور جديدة للتواصل على مختلف الصعد.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ترحب دوماً بالدول الصديقة من أجل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع هذه الدول، لما فيه مصلحة شعب الإمارات وشعوبها.

بدوره، أعرب رئيس وزراء بلغاريا عن أمله في جذب الاستثمارات من دولة الإمارات إلى بلاده، مركزاً على قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والسياحة، حيث قدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً حول مقومات الاستثمار في بلاده، لاسيما في قطاعي السياحة والزراعة والأمن الغذائي ومجالات أخرى يمكن الاستفادة منها في إقامة شراكة استثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين.

كما وجه رئيس وزراء بلغاريا دعوة إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيارة صوفيا، وقبلها سموه شاكراً.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وسعادة بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.