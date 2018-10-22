رئيس وزراء بلغاريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

زار بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الزيارة بجولة في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، إضافةً إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحتويه من مقتنيات فريدة، إلى جانب تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة، أهدى المركز بويكو بوريسوف نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز سنوياً وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.