سفير الدولة يلتقي رئيس برلمان جورجيا

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة عيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، والدكتور إيراكلي كوباخيدزة رئيس البرلمان الجورجي، سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين خاصة على المستوى البرلماني.

ونقل سعادة النعيمي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان الجورجي، تحيات معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى رئيس البرلمان الجورجي.

من جانبه أشاد رئيس البرلمان في جورجيا بقرار فتح سفارة لدولة الإمارات في بلاده، منوهاً إلى أهمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، مشيداً بالخدمات التي تقدمها الناقلات الوطنية للدولة ودورها في مجال انسيابية حركة المسافرين والشحن الجوي، متمنياً للسفير التوفيق في مهام عمله.