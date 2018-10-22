سفير الدولة يحضر افتتاح "إكسبو للعلوم الآسيوية" في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، ومهرة الظنحاني السكرتير الثاني في سفارة الدولة حفل افتتاح "معرض إكسبو 2018 للعلوم الآسيوية"، في مدينة ديجون الكورية.

يشارك في المعرض وفد من الدولة من طلبة نادي الإمارات العلمي في دبي، وطلبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها السعودية والكويت وسلطنة عمان من مختلف المراحل الدراسية، وذلك بمشاريع علمية مبتكرة.

ويعد المعرض فرصة لدعم الطلبة وتشجيعهم على الابتكارات العلمية وتحفيزهم وتمكينهم، إلى جانب توفير الطاقات الإبداعية لخدمة متطلبات التنمية العلمية.

وتفقد سعادة السفير عبد الله سيف النعيمي مشاريع طلبة وفد الدولة والدول الخليجية، مثنياً على نبوغهم وتفوقهم العلمي في مثل هذا السن المبكر، والذي أهلهم للمشاركة في معرض إكسبو للعلوم في آسيا.