إماراتي يفوز بالمركز الثالث في مسابقة موسكو للقرآن

الشارقة 24 – وام:

حقق المتسابق الإماراتي وليد حمد المرزوقي المركز الثالث في "مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم"، في دورتها الـ 19، "دورة زايد الخير" التي اختتمت، الأحد، وسط حضور رسمي وشعبي كبير وبمشاركة أكثر من 30 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وتضمن حفل الختام، الذي أقيم في الصالة الرئيسية للاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو، العديد من الفقرات منها افتتاح معرض "فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، فيما كرم الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وفد الجائزة فضيلة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم، ونائبه الأول الدكتور روشان عباسوف الذي تقدم نيابة عن الوفد بالشكر والتقدير للحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد طيلة فترة إقامته في العاصمة الروسية موسكو .

وقد ساهمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في رعاية المسابقة ضمن مبادراتها بمناسبة احتفالات الدولة بـ"عام زايد"، وتم تنظيمها تحت شعار "دورة زايد الخير"، بحضور وفد من الجائزة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله حارب وعضوية المهندس سامي عبد الله قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة، وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة والشيخ على حسن آل علي عضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقة .