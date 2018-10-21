هزاع بن زايد يشيد بإعلان محمد بن راشد حول "كبار المواطنين"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تسمية كبار السن في الإمارات، "كبار المواطنين"، ضمن سياسة وطنية متكاملة، أقرها مجلس الوزراء الأحد، للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.

وأكد سموه في تصريحات بالمناسبة، أن هذا الإعلان من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطوة رائدة تسهم في ترسيخ الإمارات وطناً للإنسان، بصرف النظر عن عمره وجنسه.

وأشار سموه إلى أن احترام الكبار وتوقيرهم، إرث إماراتي أصيل، أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تتناقله الأجيال، وتصونه القوانين.