أمل القبيسي تترأس اجتماع "المجموعة البرلمانية الدولية"

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، الاجتماع الثالث للمجموعة، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

وأوضحت معاليها أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات والأهداف التي تم التوافق حولها من جميع أعضاء المجموعة، حيث تم التوافق على برنامج عمل حافل بالمبادرات المهمة منها: انعقاد قمة برلمانية عالمية معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وإنشاء منصة كقاعدة معلومات لأهم التشريعات والقوانين في الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الخبرات، وبناء القدرات في هذا المجال المهم بالنسبة للبرلمانيين، وتعزيز دور المنظمات والحكومات والجهود المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة.