رئيس وزراء بلغاريا يزور "واحة الكرامة"

الشارقة 24 – وام:

زار بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، "واحة الكرامة"، الأحد، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات.

واستعرض رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، وفي استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات، وشعبها، وجنودها الأبطال.

واستمع رئيس وزراء بلغاريا خلال جولته بواحة الكرامة، إلى شرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

رافق الضيف خلال الزيارة، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا .