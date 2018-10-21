بلحيف النعيمي يبحث التعاون مع سفير المملكة المتحدة

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الأحد، في أبوظبي، باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، الذي حضر للسلام على معاليه بمناسبة تسلمه مهام منصبه سفيراً لبلاده لدى الدولة، وذلك بحضور سعادة المهندس أحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

ورحب معالي الدكتور عبد الله النعيمي بالسفير، متمنياً له التوفيق والسداد في تعزيز علاقات التعاون المشترك، بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد كل التعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وبريطانيا، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات.