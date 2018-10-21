15 مبتكراً إماراتياً وخليجياً يتأهلون لنهائي مسابقة رواد القصر

الشارقة 24:

نظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، معسكراً خاصاً، لتدريب رواد الأعمال المتأهلين في مسابقة رواد القصر، من الإماراتيين وأبناء دول الخليج العربي، وإعدادهم لعرض مشاريعهم المبتكرة خلال الحفل الختامي للمسابقة، أمام نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال المؤثرين حول العالم.

وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أندرو دوق يورك الذي أطلق مبادرة رواد القصر العالمية في 2014، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق، وسعادة عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من كبار الشخصيات المحلية والخليجية، الذين أثنوا على الدور الريادي الذي تلعبه المبادرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبـوظبي نائب القائـد الأعلى للقـوات المسـلحة، في دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال المبتكرين في منطقة الخليج العربي.

وأكد سعادة النويس، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الصندوق ومكتب دوق يورك مؤسس رواد القصر العالمية، وتهدف إلى جعل رواد القصر منصة عالمية مثالية لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، من عرض مشاريعهم واحتياجاتها.

وانتهت الجولات الترشيحية للمسابقة، بتأهل 15 متسابقاً، بينهم 8 إماراتيين، و7 خليجيين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.