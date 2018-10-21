محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس الوزراء البلغاري

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جلسة المحادثات التي عقدت الأحد، في قصر الرئاسة، بزيارة رئيس الوزراء البلغاري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في توسيع آفاق علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة شعبيهما ويلبي تطلعاتهما.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في المجالات التعليمية والصناعية والسياحية والثقافية والزراعية، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، ويحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين، وتبادلا الآراء بشأنها.