محمد بن راشد: الشباب ثروة الإمارات والثقة بهم عالية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن شباب الإمارات هم ثروتها المتجددة، وأن بناء القدرات وتأهيل القيادات الإماراتية، هو نهج القادة في التركيز على الإنسان كأساس للاستعداد للمستقبل.

واعتبر سموه أن قائد المستقبل قائد استثنائي، وشباب الإمارات اليوم قادرون على استباق المتغيرات وخوض التحديات، والإمارات دولة شابة تسعى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والثقة بشباب الوطن عالية وينتظر منهم تحفيز فرق العمل في الجهات التي يعملون بها.

جاء ذلك، خلال تخريج سموه منتسبي الدفعة الرابعة لبرنامج قيادات المستقبل، في برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، الأحد، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ووجه سموه التهنئة لخريجي "الدفعة الرابعة لقيادات المستقبل"، مؤكداً أن قيادة المستقبل ليست وظيفة حكومية، بل هي مهارات، وأسلوب حياة قائم على ابتكار الحلول الخلاقة لتحديات المستقبل.