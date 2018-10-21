"موارد الفجيرة الطبيعية" توعي بسلامة ربات المنازل من الحرائق

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حملتها التوعوية الأولى، لربات المنازل، بالتنسيق مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، تحت شعار "سلامة منزلي.. أمان لأسرتي"، حيث تنفذ الحملة في المجالس المجتمعية، بمناطق السيجي وأوحلة وحبحب، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية .

وتهدف الحملة، إلى توعية رباب المنازل، وتعريفهن بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وإرشادهن بالتعليمات الضرورية الواجب اتباعها عند حدوث حريق في محيط منازلهن.

وقدمت المهندسة موزة الزيودي رئيسة قسم البيئة والصحة والسلامة بالمؤسسة، شرحاً تعريفياً للأمهات، بكيفية توفير الأمن والسلامة في المنزل، وأهمية توافر عوامل الحماية، مثل كاشف الدخان وطفايات الحريق وكيفية استخدامها.

من جهته، استعرض المهندس هيثم الخضري مسؤول قسم البيئة والصحة والسلامة بالمؤسسة، أهم المسببات التي تؤدي إلى إشعال الحرائق، مثل الألعاب النارية، وأسطوانات الغاز، والأسلاك الكهربائية، والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع، وقدم شرحاً مفصلاً عن كيفية التعامل مع الحرائق والسيطرة عليها، وعرض أنواع الطفايات ومميزاتها وكيفية إخماد الحرائق بها.

واشتملت الحملة، كذلك على ورشة عمل تدريبية في الإسعافات الأولية، بتوزيع حقائب الإسعافات الأولية على ربات المنازل، مع تقديم شرح مبسط عن محتوياتها وكيفية استخدامها، لاتخاذ الإجراءات في حال حدوث إصابات في المنزل.

وأشار سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الموارد الطبيعية بالفجيرة، إلى أن الحملة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، في نشر أسس ومبادئ الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع كافة، ورفع درجة الوعي بينهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل .