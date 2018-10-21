"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 374 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 374 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 277.850 مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني، تم الإعلان عن دفعة منها مطلع الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

تأتي القرارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن حكومة الإمارات تتطلع إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك من خلال ضمن استقرار الأسرة المواطنة، حيث يعتبر المسكن أول لبنة لضمان هذا الاستقرار وتعزيز فرص المساهمة بإيجابية في بناء هذا الوطن.

وأكد أن البرنامج سخر الإمكانات كافة وحرص على خلق المبادرات المستمرة بما يلبي تطلعات الأسرة المواطنة، ترجمةً لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين، من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن دفعة جديدة بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف، أنه في عام زايد يواصل المركز مسيرة العطاء التي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تأكيداً للاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق استقرار وسعادة المواطنين، وزيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء، ترسيخاً للقيم التي رسخها الراحل الكبير وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج، الأحد، ما بين 291 قرضاً و83 منحة سكنية، وتنوع ما بين 252 من فئة بناء جديد، و25 من فئة استكمال مسكن، و19 من فئة الصيانة والإضافة والتوسعة على مسكن، و70 من فئة شراء مسكن، بينما استحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 252 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها، التي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 25 من مستحقي فئة استكمال مسكن، حيث تعد هذه الشريحة من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن.

وتضمنت الدفعة 19 من فئات الإضافة والصيانة على مسكن، حيث يتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها، فيما يقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة، بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، في حين تعد صيانة المساكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 70 من مستحقي فئة شراء مسكن، الذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية، ما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.