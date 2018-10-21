محافظ الحديدة يشيد بمشاريع الإمارات التنموية في الساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

أشاد الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، بحزمة المشاريع الإماراتية التنموية والخدمية المزمع تنفيذها بالساحل الغربي لليمن، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين اليمنيين، في ظل الوضع الإنساني الراهن، ما يؤكد التزام الإمارات الأخوي والإنساني تجاه الشعب اليمني، والوقوف بجانبه في محنته التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وأكد طاهر أن دور الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة اليمنية محل تقدير أبناء الشعب اليمني كافة، وهو ما عهدناه من الأشقاء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل نصرة اليمنيين ورد الحق إلى أصحابه، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، وفي مختلف الجوانب للبدء في تنفيذ المشاريع الحيوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد في مديرية المخا، بحضور سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ومحمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، بهدف استعراض مشاريع وإنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي لليمن.

بدوره، استعرض سعيد الكعبي مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المزمع تنفيذها في الساحل الغربي لليمن، ضمن المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني الشقيق، وأوضح أن هذه المشاريع تعتبر منحة جديدة من دولة الإمارات للأشقاء اليمنيين، منوهاً إلى أن هناك مشاريع تم تنفيذها بالفعل إلى جانب توزيع مساعدات إنسانية وسلال غذائية على أبناء الشعب اليمني، من أجل تخفيف وطأة معاناتهم والظرف المعيشي الذي يكابدونه في الوقت الراهن.

وذكر سعيد الكعبي، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رصدت "الهيئة" 107 ملايين و 100 ألف درهم، لتعمير مناطق الساحل الغربي يستفيد منها 7 ملايين و 187 ألفاً و620 مواطناً يمنياً.

وأضاف، أنه في الوقت الذي يتم فيه تركيز الدعم على التعليم والصحة والمياه والكهرباء، يتم دعم المشاريع الصغيرة أيضاً، منها توفير أدوات ومعدات الصيد للصيادين، والأدوات والبذور للمزارعين، ومخابز ومشاغل خياطة وورش نجارة وحدادة وغيرها من المشاريع الصغيرة.

وأشار إلى أن التركيز على توفير الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية الهدف منه تجنيب المواطنين، البحث عن المشتقات النفطية مرتفعة التكاليف لتوليد الطاقة، موضحاً أن التنسيق والتشاور في عملية تنفيذ المشاريع الإنسانية والاجتماعية والتنموية، في الساحل الغربي، مستمر بين الهلال الأحمر الإماراتي والحكومة اليمنية.