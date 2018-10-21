شرطة أبوظبي تطلق مبادرة توعية للوقاية من سرطان الثدي

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة توعية للوقاية من سرطان الثدي، تحت شعار "الراغبات في الحياة"، وذلك في مركز ياس التجاري بأبوظبي .

ينفذ المبادرة، مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية، وإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات وبمشاركة مستشفى ميدكلينك في أبوظبي .

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، أن الفعالية تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة في نشر التوعية والتثقيف الصحي للسيدات من جميع الجنسيات، حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتقديم الإرشادات اللازمة، والتعريف بوسائل الوقاية، وعوامل الإصابة، وأهمية الاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل.

وأكد المقدم عبد الرحيم البلوشي مدير مديرية الخدمات الطبية، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، لافتاً إلى أن التوعية بسرطان الثدي هي فعالية عالمية تقام في شهر أكتوبر من كل عام "أكتوبر الوردي".

وأشارت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي مديرة مكتب شؤون الشرطة النسائية، إلى أهمية تعاون وتضافر كل الجهود لمواجهة مضاعفات المرض، موضحة أنه سيتم توزيع "بروشورات"، ومواد علمية تركز على طرق الوقاية، والحث على الفحص المبكر للنساء، وتوزيع الورد على العنصر النسائي من الجمهور.

وضمن جهود التوعية، ناقشت ورشة عمل نظمتها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، في منطقة الظفرة الوقاية من سرطان عنق الرحم، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية بمدينة زايد.

وهدفت الورشة، التي حضرها عدد من العناصر النسائية، إلى رفع الوعي المجتمعي والتعريف بمخاطر مرض سرطان الرحم وطرق الوقاية منه، حيث تحدثت الدكتورة شادية ثابت الاستشارية في الأمراض النسائية بمركز الظفرة لطب الأسرة، عن مخاطر المرض، وأسبابه وأعراضه وطرق انتشاره والوقاية منه.

وفِي ذات السياق نظمت إدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي محاضرة توعية بسرطان الثدي، والكشف المبكر عنه، وأساليب الوقاية وعلاجه، وذلك ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية تجاه فئة القاصرات والحاضنات، وبالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.