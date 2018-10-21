سفير الدولة يلتقي وزير الخدمات الصحية العامة الباكستاني

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي عامر محمود كياني وزير الخدمات الصحية العامة الباكستاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق المزيد من الشراكات المستقبلية في القطاع الصحي.

وأكد السفير، خلال لقائه الوزير الباكستاني، أن دعم القطاع الصحي يحتل حيزاً مهماً وأولوية في خطط الإمارات الإنسانية والتنموية في باكستان، منوهاً إلى إيمان القيادة الحكيمة للدولة بمدى أهمية تقديم المشاريع والخدمات الصحية لأبناء الشعب الباكستاني.

بدوره، أشاد وزير الخدمات الصحية العامة الباكستاني بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه بلاده، وتنفيذها عدداً من البرامج والمشاريع الصحية الهادفة إلى تعزيز جهود وزارة الصحة الباكستانية ودعم قدراتها لتمكينها من ترقية خدماتها الطبية في المرحلة المقبلة.