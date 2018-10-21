سفير الدولة يلتقي وزير الزراعة الأردني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة الأردني، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وممثلي قطاع التمور.

وأشاد السفير الشامسي بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جهته، ثمن الوزير الشحاحدة الدعم الكامل المقدم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للمهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية، الذي يبدأ فعالياته، الأحد، بهدف إبراز تمور المجهول الأردني وترويجه عالمياً من قبل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وينظم المهرجان وزارة الزراعة والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، والشبكة الدولية لنخيل التمر، والمركز الوطني للبحوث الزراعية وجمعية أصدقاء النخلة في الإمارات.

ويستهدف المهرجان، الذي يستمر 3 أيام، منتجي التمور الأردنية وإعطاء الأولوية لمنتجي المجهول وشركات تسويق وتغليف وتصنيع التمور في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين ومصر، والمملكة المغربية، والسودان، والولايات المتحدة الأميركية، إضافةً إلى الأردن.

وتتضمن فعاليات المهرجان ندوات علمية متخصصة، ومعرضاً للتمور ومدخلات الإنتاج وتوزيع الجوائز.