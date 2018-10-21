مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتبه بالمركز، صباح الأحد، أجاي بانغا الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة.

وأشار سموه إلى مساعي القيادة الحكيمة لتوفير بيئة عمل مثالية وذات جوده عالية والارتقاء بالبنية التحتية لأعلى المستويات العالمية، بهدف استقطاب أكبر الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بآخر تطورات الشركة وإنجازاتها على مستوى العالم وشراكتها مع "إكسبو 2020 في دبي"، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية في التوسع على مستوى المنطقة من خلال افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية عن شكره لسمو نائب حاكم دبي، على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة التي تأسست في العام 1966، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وبدأ نشاطها في دولة الإمارات عام 1986، ويخدم مركزها الإقليمي في دبي أكثر من 69 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، وسعادة مالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.