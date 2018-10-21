القبيسي تلتقي رئيس مجموعة "غرولاك" في البرلمان الدولي

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع رودولف أوربيتي رئيس مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات، بما يحقق التنسيق وتوحيد المواقف حيال مختلف القضايا، حيث تعد "غرولاك " من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي إذ تضم 22 دولة.

وأكدت القبيسي أن السلم ركن أساسي للتعايش بين الشعوب وعلى أهمية السعي إلى إيجاد الحلول السلمية للصراعات والأزمات الوطنية والدولية، وضرورة الالتزام التام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، إن الحل الوحيد لحل النزاعات الحدودية هو اللجوء إلى الحوار المباشر أو الاحتكام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة.

ودعت إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الامارات الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشددت معاليها على أهمية مكافحة ظاهرة الإرهاب ومواجهته أمنيا وفكرياً والتضييق عليه ومد جسور العلاقات بين الدول والشعوب للتواصل الفكري وتحصين الأجيال وحمايتهم مستقبلا من الأفكار المتطرفة.