خليفة بن طحنون يشارك أبناء الشهداء تشجير واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، مبادرة "تشجير واحة الكرامة"، وذلك استعداداً لإحياء "يوم الشهيد" الذي يصادف 30 من شهر نوفمبر من كل عام.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة إن إطلاق مثل هذه المبادرات الهادفة و غيرها يأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يحظى به أبناء الشهداء من القيادة الحكيمة، و الحرص على مشاركتهم و إبراز دورهم في مختلف المناسبات، وثمن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و اهتمامه الدائم بأسر الشهداء و متابعة شؤون أبنائهم و تقديم الإمكانات كافة لتمكينهم ليكونوا رافداً هاماً لمسيرة وطن الخير على خطى آبائهم الأبرار وفاء و عطاء وانتماء للوطن.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون، أن المبادرة تشمل إعادة زراعة واحة الكرامة بسبعة أنواع مختلفة من الأشجار، منها نباتات الرمرام والظفرة والعشرج التي تستخدم في صنع الأكاليل، والتي يضعها أصحاب السمو حكام الإمارات في يوم الشهيد وكبار زوار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زياراتهم الرسمية.

واستمع أبناء الشهداء خلال محاضرة في هذا الصدد إلى شرح حول البيئة المحلية ومكوناتها وأهم النباتات والأشجار التي تنمو في مختلف البيئات في دولة الإمارات وفوائد واستخداماتها.