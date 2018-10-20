عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حرص قيادة الدولة الرشيدة على توفير كل أشكال الدعم والرعاية لأبنائنا الطلبة من أجل الوصول إلى أعلى مستويات التعليم وليتمكنوا من تحقيق الآمال والطموحات المعقودة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الـ 28 لمجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد السبت، في أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، والتي ستوفر أكثر من خمسة آلاف درس تعليمي بالفيديو مجاناً، مشيراً إلى أن المنصة إسهام كبير من الدولة لصالح الشباب في الإمارات وباقي الدول العربية و الجهود الرامية لبناء الإنسان العربي المتقدم والمتسلح بالعلم والمعرفة، و الذي سيعمل على النهوض بحال و واقع الدول العربية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وشدد سموه على أن إطلاق "مدرسة" سيوفر منصة للوصول إلى الصغار والشباب من الفئات الأكثر فقراً في الدول العربية والتي يصعب عليها الوصول إلى تعليم جيد يضمن مستقبلاً أفضل لهم ولعائلاتهم، موضحاً أن من شأن هذه المنصة أن تسهم في إيصال المحتوى التعليمي العربي عبر شبكة الانترنت والمنصات الرقمية والتي أصبحت متاحة للجميع بشكل أو بآخر.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المواضيع الهامة، من بينها سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين في تحفيز القطاع الخاص على التوطين، وتشجيع المواطنين على الانضمام للقطاع الخاص والتي تضم مجموعة من المبادرات في هذا الإطار من بينها "نادي شركاء التوطين" الذي يمنح رسوماً مخفضة وخدمات خاصة للمنشآت المشاركة ومبادرة "أبشر" التي تمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص خصومات وامتيازات على أكثر من 700 خدمة.

واستعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام المجلس خلال الاجتماع استراتيجية المهارات المتقدمة التي يجرى العمل على إعدادها حالياً وتهدف إلى التعرف على أهم المهارات المتقدمة التي يحتاج إليها سوق العمل بدولة الإمارات.