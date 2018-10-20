أمل القبيسي تلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تنسيق الرؤى والمواقف سواء على المستوى الثنائي، بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي، وعلى مستوى المجموعات الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية، في جميع المحافل البرلمانية، وخاصة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بما يصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وأكدت الدكتورة أمل القبيسي على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين، من تاريخ طويل ومصير واحد مشترك، وعلى التفاهم العميق بين قيادتي البلدين.