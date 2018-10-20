عمار النعيمي يعتمد الحزمة الـ 2 من مؤشرات ومستهدفات رؤية عجمان 2021

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تؤمن بالأداء الحكومي الفعال المتوافق مع الأجندة الوطنية، بما يكفل سعادة الأجيال القادمة، مشيداً سموه بإسهامات الجهات الحكومية في المسيرة التنموية، وحرصها على المشاركة بفاعلية في استراتيجيات ومبادرات تخدم رؤية عجمان 2021، وتعكس الطموحات الكبيرة المتوافقة مع تلك الرؤية، من خلال العمل في إطار متكامل يرسم مسارات واضحة لتحقيق مخرجات فعلية، تتماشى مع أهداف الإمارة وتطلعاتها للمستقبل الواعد.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه، الحزمة الثانية من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021، بمكتبه بديوان الحاكم، والتي تضمنت 14 مؤشراً ومستهدفاً استراتيجياً متمثلةً في محاورها الأربعة الرئيسية: محور مكان أفضل للعيش، ومحور حكومة متميزة، ومحور اقتصاد أخضر، ومحور مجتمع نابض بالحياة.

واستمع سموه لعرض قدمه فريق عمل مشروع المؤشرات الاستراتيجية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بقيادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وتضمن ملخصاً للحزمة الأولى من المستهدفات والتي اعتمدها سموه في يونيو الماضي، وأهم إنجازاتها المتحققة، والخطوات القادمة التي تعمل على تحقيقها بفاعلية وكفاءة، إضافةً إلى عرض تفصيلي للحزمة الثانية من المؤشرات، والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.