الإمارات تستضيف ورشة عمل "القواعد الدولية للعمليات العسكرية"

الشارقة 24 – وام:

انطلقت السبت في أبوظبي، أعمال ورشة عمل كبار الضباط، حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية، والتي تستضيفها وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

يشارك في ورشة العمل، التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 120 من كبار الضباط العسكريين من 80 دولة، وتمنح الورشة المشاركين فرصة لتعزيز فهمهم بالقواعد التي تحكم العمليات العسكرية، وكذلك الحديث عن إدراج المعايير القانونية المعنية، في العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب.

وتوفر ورشة عمل "SWIRMO" للمشاركين، الخبرة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتطبيقه في العمليات العسكرية، وتقدم في الوقت ذاته لكبار الضباط الذين يحملون رتباً عسكرية تتدرج ما بين عميد ولواء، معلومات عن مهمة اللجنة الدولية، وأهميتها، ودورها في النزاعات الدولية.