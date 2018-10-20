الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم في اليمن

الشارقة 24 – وام:

تواصل دولة الإمارات دعم ورعاية قطاع التعليم في المدن والمناطق اليمنية المحررة من خلال التعاون مع الجامعات والهيئات التعليمية اليمنية في تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية لتخريج جيل يمني متسلح بالعلم والمعرفة.

وأكد المهندس طيب الشامسي نائب ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في عدن - في كلمة خلال حفل تخريج طلاب قسم هندسة تكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة في جامعة عدن البالغ عددهم 65 طالباً وطالبة - أن التعاون مع جامعة عدن يأتي في سياق الجهود المشتركة لضمان نجاح سير العملية التعليمية في المدن والمناطق المحررة وضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الجامعات والمؤسسات التعليمية اليمنية من إعادة التأهيل وتقديم المستلزمات والتجهيزات اللازمة.