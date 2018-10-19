بالنادي "السوداني" في أبوظبي

نهيان بن مبارك يُعزي في وفاة سوار الذهب

  • الجمعة 19, أكتوبر 2018 في 9:47 م
  • نهيان بن مبارك آل نهيان خلال تقديمه واجب العزاء
    نهيان بن مبارك آل نهيان خلال تقديمه واجب العزاء
أدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بالنادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي.
الشارقة 24 – وام:
 
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان الشقيقة، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء الذي نظمته الجالية السودانية في النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي .
 
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته لسعادة محمد أمين عبد الله الكارب سفير السودان لدى الدولة في وفاة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر والسلوان.
 
حضر مجلس العزاء السفير أحمد جردة نائب رئيس البعثة السودانية لدى الدولة، والمستشار مصطفى الحسين الشريف القنصل بالسفارة السودانية، والدكتور علي زايد رئيس النادي السوداني ورؤساء الأندية السودانية في إمارات الدولة وجمع من أبناء الجالية السودانية.