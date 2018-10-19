سعود بن صقر ووليا عهد الفجيرة ورأس الخيمة يحضرون أفراح القواسم وآل مكتوم

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن مروان إلى كريمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ عبدالله بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ عبدالملك بن مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى جانب عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجالات الدولة والشخصيات وأبناء القبائل.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد الفجيرة وسمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين مباركين بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية والحربية والرواح عروضها وأهازيجها ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.