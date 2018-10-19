عبد الله بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، حفل تخريج دفعة 2018، من طلبة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، الذي أقيم في مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

حضر حفل التخريج، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وسعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وبرناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتورة نوال الحوسني نائب مدير عام الأكاديمية، وعدد من مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع المسؤولين والشخصيات وأولياء الأمور.

وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على الاهتمام الكريم الذي يوليه للأكاديمية التي نجحت وبجدارة في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، التي ستلعب دوراً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي، والعلاقات الإيجابية لدولتنا الحبيبة، على كافة الأصعدة، مستندة إلى أولوياتنا الوطنية والتنموية.